صالة الجزيرة في أبوظبي تستضيف بطولة «محاربي الإمارات»

تتجه الأنظار عند الساعة السادسة من مساء اليوم نحو صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، التي ستستضيف للمرة الأولى فعاليات النسخة الدولية 34 لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 16 دولة مختلفة، يمثلون نخبة نجوم العالم في اللعبة، ويتنافسون في 13 نزالاً، يتوقع أن تكون كثيرة وشيقة، وتلبي طموحات الجماهير.

ويتنافس في النزال الرئيس الإسباني أكويدان دوكيه (18- 3) مع الأرميني مارتون مزولميان (13-3) في وزن الحر، على أن يتأهل الفائز منهما للتنافس على لقب وزن الخفيف في النسخ القادمة، وفي بقية النزالات يواجه البرازيلي فيليب بيرايرا منافسه الروسي عزمات كيرفوف.

وتشهد النسخة مشاركة ثلاثة من المقاتلين العرب، اللبناني محمد العيسل والعراقي حسين سالم والأردني جلال الدين الدعجة.