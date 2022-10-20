الشارقة والجزيرة يختتمان مؤجلات «كأس اليد» في الصدارة

انتزع فريقا الشارقة والجزيرة، في ختام مبارياتهما المؤجلة من الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، صدارة مجموعتهما الأولى والثانية، عقب تحقيقهما أول من أمس العلامة الكاملة والانتصار الثالث على التوالي، جاء لـ«الملك» على حساب ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (22-18)، ولـ«فخر أبوظبي» على مضيفه العين بواقع (32-25).

ونجح الشارقة في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، على حساب (34-25)، والوصل (30-29)، وآخرها شباب الأهلي، منتزعاً صدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، ليضمن الفريقان معاً التأهل إلى الدور نصف النهائي كأول وثاني فرق المجموعة.

بدوره، أكد الجزيرة أحقيته في صدارة فرق مجموعته الثانية، بالارتقاء في ختام مؤجلاته الثلاثة إلى النقطة التاسعة بسجلٍ خالٍ من الهزيمة، بعد فوزه على النصر في أولى المؤجلات (36-29)، وابتعها بالانتصار على دبا الحصن (34-29).

وحل النصر في وصافة المجموعة بسبع نقاط، خصوصاً أن «العميد» نجح في استهلال مشواره بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على دبا الحصن والعين بواقع (36-27) و(26-23) على التوالي، قبل تلقى خسارته الوحيدة أمام الجزيرة في في الرابع من الشهر الجاري.