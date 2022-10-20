اختتام منتدى روابط الدوريات العالمية بمشاركة 35 دولة

اختتمت، أمس، فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، الذي انعقد في دبي على مدار يومين، بمشاركة روابط دوريات من 35 دولة، إلى جانب منظمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورابطة الأندية الأوروبية، ورابطة الدوري الأوروبية، ورابطة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، ومنظمة العمل الدولية (ILO). وترأس الاجتماع السنوي الذي عقد أمس، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، بحضور رئيس منتدى روابط الدوريات العالمية، إنريكي بونيلا، والأمين العام، جيروم بيرليموتير. وقال الجنيبي في تصريح صحافي: باتت كرة القدم سلعة رائجة، تتأثر بها قطاعات كبرى، وترتبط مع هذا الفضاء الواسع، وترافقه في رحلات التحول الرقمي والتكنولوجي، وفي عمليات صناعة المحتوى والبث التلفزيوني.

وتابع: «التحديات التي تواجه الدوريات المحترفة، هي أبرز الملفات الحاضرة على طاولة اجتماعنا السنوي، إذ نسعى جاهدين لتطوير منظومات الحوكمة الخاصة بكرة القدم، وتحسين قوانين اللعبة، وحماية حقوق الأندية واللاعبين، وإيجاد بيئة خصبة للاستثمار الرياضي الحقيقي».

وأشاد الأمين العام للمنتدى جيروم بيرليموتير، باستضافة دبي أهم وأكبر اجتماع لروابط دوريات كرة القدم المحترفة من جميع أنحاء العالم، وقال إن تطوير كرة قدم احترافية بشكل صحيح، يعتمد على مجموعة من العناصر أبرزها تطوير القاعدة الجماهيرية، وامتلاك بنية هيكلية قوية، إضافة إلى امتلاك دوري احترافي قوي من الأساس.