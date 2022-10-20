بنزيما وصلاح وميسي ورونالدو وهالاند أبرز المرشحين لـ «جوائز دبي غلوب سوكر»

أعلن مجلس دبي الرياضي وجائزة «دبي غلوب سوكر»، قائمة أسماء المرشّحين للمنافسة على جوائز النسخة الـ13، والتي تقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، يوم 17 نوفمبر المقبل، في مدينة جميرا، وقبل ثلاثة أيام من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وتضم جوائز دبي غلوب سوكر هذا العام جائزة أفضل لاعب لدى مشجّعي تيك توك والمرشح لها، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

كما ترشح لجائزة أفضل لاعب ولاعبة في العام، كل من: كريم بنزيما وتيبو كورتوا، وهالاند وبيث ميد ولوسي برونز، ولاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتيلاس.

ويتنافس 20 مرشحاً على جائزة أفضل ناد للرجال، و10 مرشّحين على جائزة أفضل ناد للسيدات مع تمثيل أكبر لأوروبا، إلى جانب الأندية الشهيرة من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط.

وتم ترشيح الأسماء الشهيرة مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا وستيفانو بيولي للتنافس على جائزة أفضل مدرب. بينما ترشح لجائزة أفضل رئيس رياضي: بينتو دا كوستا وهيربرت هاينر وخلدون المبارك وفلورنتينو بيريز وباولو سكاروني.

وينصب الاهتمام على جائزتين جديدتين هما: جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، بينهم رفائيل لياو وجافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي، وجائزة CNN Off The Pitch التي سيعلن مرشّحوها في الأسابيع المقبلة، وهذا بجانب جائزة أفضل مدير رياضي وجائزة أفضل وكيل لاعبين، إضافةً إلى جائزة أفضل كشّاف عن نجم وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب للعام.

وستكرّم جوائز دبي غلوب سوكر الرقمية، التي يتم إطلاقها لأول مرة ويتم تقديمها من قبل 433 من أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي والافتراضي لكرة القدم عبر خمس فئات، هي: جائزة أفضل لاعب كرة قدم في الرياضات الإلكترونية، وجائزة أفضل صحافي متخصّص في كرة القدم، وجائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة (تيك توك)، وأفضل مؤثر لمحتوى كرة قدم على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، وجائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصّة يوتيوب. جوائز «دبي غلوب سوكر» تقام 17 نوفمبر في مدينة جميرا.