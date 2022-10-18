تاناسي: المدربون في الإمارات أفضل من رومانيا

دخل لاعب الجزيرة، الروماني فلورين تاناسي، في أزمة مع مدرب ستيوا بوخارست الروماني نيكولاي ديكا، بعدما أكد تاناسي أن المدربين في الإمارات أفضل من رومانيا، موجهاً انتقادات حادة إلى مدربه السابق.

وقال تاناسي لصحيفة «ديجي سبورت» الرومانية إن: «المدربين الأجانب في الإمارات لا يمكن مقارنتهم بالمدربين في رومانيا».

وأوضح: «طرق التدريب مختلفة تماماً والمدربون في الإمارات أفضل من رومانيا، وما أقوم به هنا يختلف تماماً عن الطرق التي كنت أتبعها في ستيوا بوخارست».

وأشارت الصحيفة إلى أن تاناسي وجه النصيحة إلى مالك فريق ستيوا بوخارست جيجي بيكالي عن كيفية التعامل مع المدربين، مؤكداً أن المدربين في الإمارات أكثر صرامة، ولكن في الوقت نفسه بيكالي لا يفكر في إجراء أي تغيير في الفريق الروماني.

وجاءت تصريحات لاعب الجزيرة عقب خسارة فريقه السابق مرتين أمام سيلكابورغ الدنماركي في دوري المؤتمر الأوروبي بالنتيجة نفسها خمسة أهداف دون رد، ليحتل ستيوا بوخارست المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات بعدما خسر من وست هام الإنجليزي وتعادل مع أندرلخت البلجيكي.

وأوضحت أن المدرب نيكولاي ديكا يعد من أسباب انتقال فلورين تاناسي إلى نادي الجزيرة خلال فترة الانتقالات الماضية.

في المقابل أبدى نيكولاي ديكا غضبه من تصريحات لاعب الجزيرة، وقال لصحيفة «برو سبورت» الرومانية إن فلورين تاناسي يجب أن يهتم بأموره الخاصة فقط، موضحاً: «تاناسي انتقل إلى الإمارات منذ شهرين وليس من المنطقي أن يكون على دراية بالأمور كافة وأن يصدر الأحكام بشأن التدريب في الإمارات ومقارنته مع رومانيا».

وتابع: «تاناسي يجب أن يركز مع الجزيرة بشكل أكبر ويهتم بالمطلوب منه وهو إحراز عدد أكبر من الأهداف مع فريقه الجديد».

يذكر أن فلورين تاناسي 27 عاماً انضم إلى الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية قادماً من ستيوا بوخارست مقابل ثلاثة ملايين يورو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024 وفقاً لوسائل إعلام رومانية، إذ شارك مع «فخر أبوظبي» في سبع مباريات وأحرز هدفين بواقع هدف في دوري أدنوك للمحترفين وهدف آخر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.