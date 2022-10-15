امتياز

حصل مدافع أجنبي انضم إلى دوري أدنوك للمحترفين على امتياز خاص عن بقية اللاعبين بتقاضيه 10 آلاف درهم عن كل مباراة يخرج فيها فريقه بشباك نظيفة، ونال المكافأة مرة واحدة فيما لم يحصل عليها في مباراتين استقبلت شباك فريقه فيها أهدافاً.

محاولة

يحاول المدرب الأجنبي التوصل إلى صيغة تفاهم مع ناديه للخروج الآمن من النادي دون تحمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بعد أن تلقى عرضاً من أحد الدوريات الأوربية، ولكن الإدارة علقت الأمر انتظاراً لنتائج الفريق في الجولة السادسة من دوري أدنوك.

«شيشة»

ظهر لاعب أجنبي بأحد فرق دوري أدنوك للمحترفين برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني بمقهى شعبي في عجمان، يُدخنان الشيشة معاً، بعد انتهاء إحدى الحصص التدريبية وقبل مباراة مهمة كانت تنتظر الفريق في الدوري.

قلق

أعرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن قلقه من الإصابة التي تعرض لها لاعب أجنبي في الفريق أخيراً ليثير المخاوف حول تحذيرات التعاقد معه بداعي إصاباته المتكررة.

مقيم

خاطب إداري نادٍ محترف لاعبه المقيم الذي لم يحصل على فرص كافية للمشاركة في مباريات دوري أدنوك للمحترفين بأن عليه الصبر لحين اقتناع المدرب بإمكاناته الفنية أو أن يغير المدرب تكتيكه ليحصل على فرصة المشاركة.

مدرب

طلب مدرب جديد انضم للتدريب في دوري الدرجة الأولى من إدارة ناديه الجديد عدم الإعلان عن التعاقد معه قبل مرور أسبوعين وذلك ليطمئن لإمكانات لاعبيه الفنية والتي ستكون شرط قبوله بالاستمرار في تدريب الفريق.

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