مهرجان تحدي الجوجيتسو ينطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق، اليوم، النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيتسو، والتي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً)، في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي، وإقبال كبير من الأسر والعائلات ومحبي وعشاق تلك الرياضة، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة، وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج، وتلقيهم الميداليات والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.