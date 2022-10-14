«أدنوك» وفريق الإمارات يطلقان برنامجاً لاكتشاف مواهب الدرّاجات

أعلنت «أدنوك»، بالتعاون مع فريق الإمارات للدرّاجات، عن إطلاق برنامج أدنوك التدريبي، الذي سيُقام على مدى ثلاثة أيام بهدف اكتشاف وتطوير الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في رياضة الدراجات. وسيتيح البرنامج الفرصة أمام الدرّاجين الإماراتيين للتدرب تحت إشراف مدربي فريق الإمارات المتخصصين، فضلاً عن المشاركة في سباقات إلى جانب دراجي فريق الإمارات الحامل للقب جولة فرنسا لعامين على التوالي. وسيُقام البرنامج بحضور البطل الإماراتي يوسف ميرزا، والنجم السلوفيني تادي بوغاتشار، إلى جانب إدارة فريق الإمارات.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية في «أدنوك»، سيف الناصري: «باعتبارها شريكاً لفريق الإمارات، تحرص (أدنوك) على تسريع وتطوير ثقافة الدراجات هنا في دولة الإمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المواهب الإماراتية للمشاركة في المنافسات على أعلى المستويات». ويوفر برنامج مسرّع أدنوك فرصة فريدة لنجوم رياضة الدراجات المقبلين لتحقيق إمكاناتهم. وسيحظى الفائز بفرصة المشاركة في برنامج تطوير للمهارات لمدة عام كامل مع فريق الإمارات، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع (أدنوك)، فضلاً عن فرصة المشاركة في عدد من معسكرات الفريق، بدءاً من المعسكر الشتوي الذي سيُقام في إسبانيا على مدى 10 أيام في شهر ديسمبر».

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