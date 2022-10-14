اتحاد الكرة يبحث البرنامج الزمني والخطة الأمنية لنهائي الكأس

بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة استاد هزاع بن زايد، الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، التي ستجمع الوحدة مع الشارقة، في استاد هزاع بن زايد 21 الجاري، خلال الاجتماع أمس في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، والعميد راشد آل علي، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والعميد ماجد الشحي، مدير إدارة المهام الخاصة في مديرية شرطة العين، وراشد عبدالله العامري، مدير استاد هزاع بن زايد، وأعضاء فريق العمل، وممثلي الجهات المعنية بالمباراة النهائية.

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني للمباراة، والخطة الأمنية لتأمين دخول جماهير الناديين وخروجهم، إضافة إلى متطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية المسموح بها، والتي تتوافر فيها معايير شروط الأمن والسلامة، كما ناقش الاجتماع عملية التنسيق مع المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وتوفير سيارات الإسعاف لأي حدث طارئ.