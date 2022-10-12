الوصل ينتزع الفوز من خورفكان في الدقيقة 94

أحرج الوصل اليوم مستضيفه خورفكان وفاز عليه 2-3 في المباراة التي جمعتهما في خورفكان ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لتُصبح مهمته في مباراة العودة سهلة لحاجته إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة للعبور للدور الثاني.

وجاء هدف الفوز للوصل بتوقيع الأرجنتيني شانكالاي في آخر دقيقة من المباراة (90+4). وتقدم أصحاب الأرض عن طريق فيليبي، الذي سجل بعد مرور خمسة دقائق فقط. ثم تعادل للوصل ليما في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني استطاع الوصل أن يتقدم عن طريق أوليفيرا بهدف أثار اعتراض لاعبي خورفكان بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى "62". وظهر فيليبي من جديد وتعادل لخورفكان بعدها بثلاثة دقائق فقط. لكن الأرجنتيني شانكالاي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة.