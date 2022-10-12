طاقم تحكيم برتغالي يقود قمة العين والوحدة في الدوري

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان صحافي أن طاقم تحكيم برتغالي بقيادة الحكم أرتور سواريز دياز سيدير قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين السبت المقبل بين العين والوحدة، والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد في العين. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن الموسم الماضي عودة الصافرة الأجنبية للمشاركة في إدارة مباريات الدوري.

ويساعد الحكم البرتغالي دياز كلا من روي باربوسا وباولو سواريز، وتياغو مارتنيز حكم فيديو، ومحمد عبيد حكم فيديو مساعد، وعيسى درويش حكما رابعا.

وتبلغ كلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الوحدة بدوري المحترفين 170 ألف درهم. ووفقا للقرار الصادر من اتحاد الكرة يحق لكل فريق في المحترفين الإستعانة بحكام أجانب في أربع مباريات بدلا من مباراتين فقط كما كان في الموسم الماضي.