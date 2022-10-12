سباق بنك الفجيرة الوطني للجري يعود 19 نوفمبر

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2022، الذي ينطلق يوم 19 نوفمبر المقبل في إمارة الفجيرة. وذكر بيان صحافي: «تشمل أجندة السباق لهذا العام ست فئات، بما فيها سباق الممرات الجبلية وسباق الفرق وسباق أصحاب الهمم، والتي تمتد على مسافات تتراوح بين ثلاثة وخمسة و10 و11 كيلومتراً، وتتميز هذه الممرات بفرصة الاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب أبرز المعالم التاريخية فيها والتي تشمل ميدان الفجيرة للمهرجانات، نقطة انطلاق وانتهاء السباق، ومسجد الشيخ زايد الكبير، والمدينة القديمة».

وتواصل الفعالية السنوية استقطاب مستويات عالية من الحضور في أوساط العدّائين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من جميع أنحاء دولة الإمارات بفضل برنامجها الحافل بالأنشطة المتنوعة والفعاليات الترفيهية للجميع.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني فينس كوك: «نشهد في كل نسخة زيادة شعبية سباق بنك الفجيرة الوطني، الذي يستقطب المزيد من المشاركين في مختلف فئات السباق ليتحول بذلك إلى واحدة من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية لدولة الإمارات».