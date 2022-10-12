غوران: عجمان ينافس على كأس رابطة المحترفين

أكّد مدرب عجمان، الصربي غوران، أن فريقه سيدخل منافسات كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بهدف المنافسة والحصول على لقب البطولة، التي سيدشنها اليوم بمواجهة ضيفه الظفرة عند الساعة 17:15.

وقال في تصريحات صحافية: «بالطبع هدفنا كما هي الحال في كل موسم، نخوض مباريات الكأس تحديداً بهدف المنافسة على اللقب، كما تعلمون فإن البطولة تقام بنظام مباريات أقل بكثير من مباريات الدوري، ومن السهل مع قليل من التركيز والجدية أن نجد أنفسنا في المباراة النهائية».

وأضاف: «صحيح أن الفريق لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير بصورة جيدة لمباراة الظفرة التي تقام اليوم، ولكني على ثقة بأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه وسنحقق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة».