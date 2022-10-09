مباريات دوري كرة السلة الأميركي في أبوظبي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً

شهدت صالة الاتحاد أرينا المواجهة الحماسية الثانية بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس مساء السبت الماضي ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2022، وحقق فريق هوكس الفوز في كِلا المباراتين وسط حضورٍ جماهيري كبير من عشّاق اللعبة.

وتميّزت المواجهة الثانية بين الفريقين بأداءٍ حماسي انتهى بفوز فريق هوكس بنتيجة 109-118، وذلك بعد فوزه أيضاً في المباراة الافتتاحية يوم الخميس بنتيجة 113-123.

وتعالت أصوات هتاف المشجعين بأسماء الفريقين بين جدران الصالة، وقدّم لاعبو الفريقين أداءً مبهراً، بما فيهم تراي يونغ الذي سجّل 31 نقطة في مباراة يوم السبت، مما رفع معنويات فريقه وساعدهم على تحقيق النصر.