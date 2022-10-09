منتخب السيدات يحصد فضية بطولة العرب للغولف بتونس

توج منتخب الإمارات للسيدات بفضية الفرق وذلك في ختام منافسات البطولة العربية للغولف والتي أقمت في ضيافة مدينة الحمامات بتونس، وشملت مختلف المراحل العمرية، ومن الجنسين. وتوجت نجمات منتخب السيدات بالميداليات الفضية على مستوى المنتخبات من خلال علياء العمادي وحمدة السويدي وسارة علي، بينما عادت الذهبية إلى منتخب تونس، والبرونزية إلى المنتخب المصري.

كما حصلت علياء العمادي على الميدالية الفضية، وحصد منتخب ناشئي الإمارات تحت 15 سنة المكون من عبدالله كلبت وراشد النقبي وسلطان الجسمي المركز الثالث وتوج بالميداليات البرونزية، وانهى منتخب الأشبال تحت 13 سنة والمكون من اللاعبين حميد السويدي وعبدالله درويش وعبدالله سليمان بالمركز الرابع عربيا، وحصل منتخبنا تحت 18 سنة والمكون من اللاعبين راشد الجسمي وعبدالله السويدي ومحمد سكيك على المركز الرابع، كما حصلت سارة علي على المركز الرابع بمنافسات فردي فتيات تحت 15 سنه في أول مشاركة لها.