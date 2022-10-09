خورفكان يتذوق الفوز الأول على حساب البطائح

حقق خورفكان انتصاره الأول في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وفاز على البطائح بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في الجولة الخامسة، ليصبح رصيد خورفكان أربع نقاط ويغادر المركز الأخير الى المركز الـ11، بينما بقي رصيد البطائح عند ست نقاط.

تبادل الفريقان الهجمات مع أفضلية فريق خورفكان، ولعب البطائح بأسلوب دفاعي معتمداً على الهجمات المرتدة، فيما ركز خورفكان في أدائه على الهجوم من الأطراف، مستفيداً من مهارات إسماعيل الحمادي.

وبعد تبديلات تكتيكية أجراها المدرب عبدالعزيز العنبري، سجل النسور ثلاثة أهداف، جاء الأول عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي مستفيداً من كرة عرضية وصلت إليه من البرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة 65، وسجل خورفكان الهدف الثاني عن طريق رامون لوبيز مستفيداً من هجمة قادها البرتغالي إيلتون فيليبي 73، بعدها بدقائق قليلة سجل خورفكان الهدف الثالث عن طريق البرازيلي فاليمور مستفيداً من خطأ دفاعي 77.