خورفكان يتذوق الفوز الأول على حساب البطائح

حقق خورفكان انتصاره الأول في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وفاز على البطائح بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في استاد صقر بن محمد القاسمي، في الجولة الخامسة، ليصبح رصيد خورفكان أربع نقاط ويغادر المركز الاخير الى المركز الحادي عش، بينما بقي رصيد البطائح عند ست نقاط.

تبادل الفريقان الهجمات مع أفضلية فريق خورفكان، ولعب البطائح باسلوب دفاعي معتمدا على الهجمات المرتدة، فيما ركز خورفكان في اداءه على الهجوم من الاطراف مستفيدا من مهارات إسماعيل الحمادي.

وبعد تبديلات تكتيكية اجراها المدرب عبدالعزيز العنبري سجل النسور ثلاثة أهداف حيث جاء الاول عن طريق البرتغالي ايلتون فيليبي مستفيدا من كرة عرضية وصلته من البرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة 65، وسجل خورفكان الهدف الثاني عن طريق رامون لوبيز مستفيدا من هجمة قادها البرتغالي ايلتون فيليبي 73، بعدها بدقائق قليلة سجل خورفكان الهدف الثالث عن طريق البرازيلي فاليمور مستفيدا من خطا دفاعي 77.

