إقالة مدرب دبا زوران وتعيين الفرنسي غريغوري

أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة لكرة القدم اليوم عن تعيين المدرب الفرنسي غريغوري مدربا للفريق الأول، وذلك بعد ساعات من إقالة المدرب الصربي زوران بوبوفيتش بعد خمس جولات في دوري ادنوك للمحترفين تعرض خلالها الفريق لأربع هزائم وتعادل واحد. وجاء الإعلان من خلال الحساب الرسمي لنادي دبا على "تويتر"، حيث يسعى الفريق إلى تصحيح الوضع بعد فترة صعبة لم يحرز خلالها سوى نقطة واحدة. ويملك غريغوري خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية، سواء كلاعب سابق، أو كمدرب أيضا حين حقق نجاحا مميزا مع الوحدة سابقا.