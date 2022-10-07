الجزيرة والشارقة.. يرفضان الهزيمة في قمة «الأهداف الملعوبة»

أوفت قمة الجزيرة والشارقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 أمس، بوعودها كاملة من النواحي كافة، إذ شهدت تسجيل ستة أهداف على مدار شوطي اللقاء.

وكان لافتاً أن معظم الأهداف سجلت بطريقة رائعة استمتعت بها جماهير الفريقين التي احتشدت في مدرجات استاد محمد بن زايد، لمتابعة المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع بذلك أصحاب الأرض رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثاني، فيما أضاف «الملك» النقطة الـ13 محافظاً على الصدارة.

وبدأت الأهداف مبكراً، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الجزيرة 3-2.

وقص الضيوف شريط الأهداف في الدقيقة 14 بتسديدة رأسية من ألكاسير في شباك علي خصيف، لكن الجزيرة ردّ سريعاً بعد ثلاث دقائق فقط بهدف التعادل وبالطريقة نفسها حين أرسل عمر تراوري كرة بالمواصفات نفسها غير أن علي مبخوت قفز في الهواء واستخدم قدمه اليسرى في تحويلها للشباك.

وعاد مبخوت ووضع الجزيرة في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد أن استغل خطأ دفاعياً انفرد على أثره بحارس الشارقة درويش محمد وأرسل الكرة في المرمى، غير أن الرد جاء من «الملك» سريعاً وبعد دقيقة واحدة فقط بواسطة البرازيلي كايو، حين روض كرة طويلة خلف خط دفاع الجزيرة وسددها قوية في شباك الحارس علي خصيف، لكن الجزيرة سجل هدفه الثالث في الدقيقة 38 بواسطة عبدالله رمضان من ضربة ثابتة نفذها بصورة رائعة أيضاً.

وارتفعت وتيرة المباراة في الشوط الثاني، حيث فرض الضيوف سيطرتهم بالكامل ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء سجلها البرازيلي كايو، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين إلى أن أطلق حكم اللقاء عادل النقبي صافرة النهاية بتعادل الفريقين 3-3.