العين يعود بانتصار ثمين من دبا

حقق اليوم فريق العين فوزا مهما على مضيفه دبا بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت في ملعب دبا الفجيرة ضمن الجولة الخامسة لدوري ادنوك للمحترفين. ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط، واستمر دبا بنقطة واحدة. ودخل العين بقوة منذ بداية المباراة، وسدد لاعب العين الاوكراني يارمولينكو بقوة من خارج الجزاء في الدقيقة الخامسة.

بعدها بدقيقة واحدة قاد الثنائي يحيى نادر ويارمولينكو هجمة تبادل خلالها الكرة، قبل ان يسددها يارمولينكو الى داخل المرمى مسجلا الهدف الاول في الدقيقة 6.

وجاءت أخطر محاولات دبا من البرازيلي جاجاوالذي سدد كرة ذهبت اعلى العارضة في الدقيقة 37. وسجل العين هدفا ثانيا عن طريق سفيان رحيمي لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة58. وحصل لاعب العين دانيلو على بطاقة حمراء، لكن تم تعديلها إلى صفراء فقط، ثم حرمت العارضة يارمولنكو من ثاني أهدافه، قبل أن يسجل لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 89 بعد أن استفاد من تمريرة سفيان رحيمي.