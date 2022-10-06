روبليف يعود إلى أبوظبي للدفاع عن لقبه في «مبادلة العالمية للتنس»

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة نجم التنس العالمي أندريه روبليف إلى أبوظبي في ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه، لينضم إلى قائمة النجوم الستة المشاركين من فئة الرجال، والتي تضم أيضاً كُلّاً من كارلوس ألكاراز وكاسبر رود، وثلاثة أسماء بارزة ستكشف عنها الجهة المنظمة قريباً.

وحصد صاحب الـ24 ربيعاً أول ألقابه في بطولة مبادلة، بعد فوزه على أندي موراي بثلاث مجموعات متتالية في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية ديسمبر الماضي.