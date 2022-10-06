«الدار العقارية» شريك للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في الإمارات

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إبرام شراكة مع الدار العقارية، لرعاية دوري السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2022. وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل بدء موسم دوري السلة الأميركي، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب بطولة 2021، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في السادس والثامن من الشهر الجاري. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الدار للمشجعين فرصة لقاء نجوم السلة الأميركية، والمشاركة في الدوري من خلال برامج تطوعية. كما سيكون للدار حضور مميّز في صالة الاتحاد أرينا من خلال فعاليات ضوئية، وعروض مبتكرة لعلامتها التجارية في الملعب ومدرجات التشجيع وعلى الأقمصة الرياضية.