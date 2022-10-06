«الأبيض» يلاقي السعودية والبرازيل وإسبانيا في كأس القارات الشاطئية

سُحبت، أمس، قرعة النسخة الـ11 من بطولة «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية»، التي تقام خلال الفترة من 1-6 نوفمبر المقبل، على شاطئ كايت بيتش بدبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حضر مراسم قرعة البطولة التي جرت في مقر مجلس دبي الرياضي، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الـ«فيفا» جوان كوسكو.

وجرى سحب القرعة عن طريق النجم العالمي الهولندي باتريك كلويفرت، والحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري.

وأوقعت القرعة المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: السعودية وإسبانيا والبرازيل، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران والولايات المتحدة الأميركية واليابان وباراغواي، وستعلن اللجنة المنظمة جدول المباريات في وقت لاحق.

ورحب سعيد حارب في بداية المؤتمر الصحافي بالحضور من وفد لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والنجم العالمي باتريك كلويفرت.

وقال: «هذه البطولة التي ولدت في دبي عام 2011، وعملنا مع اتحاد كرة القدم والـ(فيفا) لاستمرارها ونموها وتطويرها، تصل اليوم للنسخة الـ11 بنجاحات متواصلة، وباتت ثاني أهم بطولة للكرة الشاطئية في العالم بعد كأس العالم». وأضاف: «بطولة هذا العام تتميز بحضور منتخبات جديدة، كما ستكون مسك الختام لفعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للألعاب الشاطئية الذي ضم أيضاً منافسات الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الرياضات الشاطئية ذات الجماهيرية الواسعة».

من جانبه، أثنى محمد بن هزام على الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لدعم البطولة بشكل خاص، ورياضة كرة القدم الشاطئية بشكل عام.

وقال: «نحن سعداء بالشراكة مع المجلس في تنظيم هذه البطولة الدولية الكبيرة والمهمة التي شهدت تطوراً كبيراً منذ انطلاقها، وشارك فيها أفضل المنتخبات في العالم، ما ساعد على تطوير مستوى منتخباتنا الوطنية، ونحن على ثقة بأن المنتخب سيقدم أداءً ممتازاً في البطولة هذا العام، وسيتمكن من تحقيق المفاجأة».

من جانبه، قال جوان كوسكو إن «بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية ولدت في المكان الصحيح هنا في دبي، فالجميع يسعى لزيارتها والمشاركة في هذه البطولة التي تعد ثاني أقوى بطولة كرة قدم شاطئية بعد كأس العالم».

وأضاف: «لقد أصحبت دبي مركزاً لاستقطاب أبرز المنتخبات وجماهير كرة القدم الشاطئية، كما أنها أصبحت موطني الثاني، وأشعر هنا بأنني أحد أفراد العائلة في مجلس دبي الرياضي، ونتطلع لنرى حدثاً استثنائياً هذا العام، فهذه النسخة ستكون مميزة لأن الفرق المشاركة هي الأفضل في العالم، ويشارك فيها منتخبات جديدة».

وفي ختام مراسم القرعة، أهدى سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي، الذي يروي فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصصاً من مسيرة الإنجازات وبناء الدولة، إلى النجم العالمي باتريك كلويفرت.

نظام البطولة

أعلنت اللجنة المنظمة أن مباريات البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.