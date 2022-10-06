الهاشمي يلفت الأنظار في دوري الأشبال.. سجّل 16 هدفاً في 4 مباريات

نجح لاعب فريق العروبة عبدالله الهاشمي في تسجيل 16 هدفاً في أربع مباريات ضمن منافسات بطولة دوري الأشبال، التي ينظمها اتحاد الكرة، ما يكشف عن موهبة مميزة للمستقبل. ونجح اللاعب الصغير في تسجيل تسعة أهداف بمرمى التعاون، وستة بمرمى فريق دبا الحصن، وهدف في مرمى خورفكان.

وقال والده، عبدالعزيز الهاشمي، الذي يعمل حالياً مساعداً لمدرب الفريق الأول بنادي العروبة، إنه انتبه إلى موهبة نجله وما يتمتع به من امكانات فنية طيبة يمكنها أن تساعده ليصبح مستقبلاً لاعباً مميزاً. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه قام بتوجيهه لما يجب عليه القيام به من الالتزام بالتدريبات والاستماع لنصائح المدربين. يذكر أن مساعد مدرب العروبة، كان لاعباً سابقاً لأندية العروبة وكلباء وخورفكان، ويتمتع بخبرة التعامل مع لاعبي المراحل السنية. وأضاف عبدالعزيز الهاشمي: أهم شيء يحتاجه اللاعب في هذه المرحلة العمرية أن يكون مستمعاً جيداً لتوجيهات مدربه وإداري الفريق والعائلة، لكي يتقن الالتزام والانسجام وعدم الغرور، ويدرك أنها الأسلوب الأمثل لتنمية موهبته، وحتى يستفيد من خبرة والده الكروية.