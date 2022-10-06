لاعب «الصقور» عمر كيتا يقترب من الدوري المصري

كشف مشرف الفريق الأول بنادي الإمارات، عبدالله العاجل، عن تسلّم إدارة النادي رسالة من أحد الاندية في الدوري المصري لشراء بطاقة لاعب الفريق، الغيني عمر كيتا، تمهيداً لانتقاله. وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «إدارة النادي تبحث الرد المناسب على الرسالة، وبما يتناسب وتوجهات النادي»، معرباً عن سعادته وأسرة النادي لذلك، لما يعد استثماراً مهماً في الجانبين المادي والفني.

وتابع: «كيتا من اللاعبين المقيمين، وهو من مواليد 2003، وسبق لهذا النادي المصري (دون ذكر اسمه) أن تابع اللاعب خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في صربيا، ومن خلال أول ثلاث مباريات خاضها كيتا مع «الصقور» في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يفاتح إدارة نادي الإمارات بغرض شراء بطاقة اللاعب».