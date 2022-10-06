دورة تدريبية دولية في كرة اليد لمدرسي التربية الرياضية

ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة تدريبية دولية في كرة اليد بمشاركة 60 كادراً من مدرسي التربية الرياضية، وخبراء دوليين. وتقام الدورة بنادي البطائح من التاسع إلى 14 الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد اليد. وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي في تصريح صحافي: مدرسو التربية الرياضية هم أول من يستقبل اللاعبين في هذه المرحلة المبكرة، وسيكون للإعداد بطريقة مثالية في تلك المرحلة أهمية كبيرة في تكوين المهارات الأساسية.