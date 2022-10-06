فوز العين والشارقة والوصل والجزيرة في «دوري الجماهير»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين. وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً؛ في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها الشارقة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم. وعلى صعيد «النادي الضيف»، حصد الوصل المركز الأول، بجائزة 40 ألف درهم، فيما حصل الجزيرة على المركز الثاني، بجائزة 30 ألف درهم.