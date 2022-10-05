«أسوأ انطلاقة» وراء قرار الوحدة.. و4 مدربين يخشون مصير كارفالهال

عجّلت ثالثة أسوأ انطلاقة بتاريخ مشاركات فريق الوحدة في عصر الاحتراف بحصوله على أربع نقاط فقط، بعد مرور أربع جولات، بالإطاحة برأس مدرب الفريق، البرتغالي كارلوس كارفالهال من منصبه، والاستعانة بخدمات الإسباني مانويل خمينيز، ومع ذلك فإن إقالة كارفالهال لم تكن الأسرع في تاريخ الإقالات للمدربين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يحفظ التاريخ القريب أن إدارة الوصل استغنت عن مدربها الروماني لورينت ريجيكامب بعد نهاية الجولة الأولى من المسابقة في موسم 2020-2021، وهي الإقالة التي كانت بمثابة الحلقة الأولى من مسلسل انتهى باستغناء 10 أندية عن مدربيها خلال ذلك الموسم.

وكانت نتائج الجولات الثلاث الأولى التي حققها «العنابي» قد عكرت الأجواء بين مدرب الوحدة ومسؤولي الفريق، وكان الفراق هو الخيار، إذ لم يقدم «العنابي» أي دليل للجماهير على قدرته على أن يكون «الحصان الأسود»، وأن ينهي 12 عاماً من الانتظار والترقب لتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ حصوله عليه موسم 2009-2010، فقد سيطرت حالة عدم اليقين على الجماهير، وبدا واضحاً معاناة الفريق خلال اللقاءات بتعادله مع الوصل 2-2، وخسارته على ملعبه على يد اتحاد كلباء صفر-1، وتكبده الهزيمة أمام شباب الأهلي 1-2.

لقد كان قرار الاستغناء عن المدرب البرتغالي كارفالهال حتمياً، وهو ما أظهرته الدلائل، لأن الإقالة جاءت بعد أن تذوق الفريق طعم الفوز للمرة الأولى في الموسم، وليس بعد نتيجة سلبية، كما أنه كان قراراً شجاعاً كذلك، خصوصاً أن «العنابي» كان قد عزز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبدا مستعداً لتحقيق حلم الفوز بلقب الدوري الذي طال انتظاره، لكن البداية الكارثية بحصد نقطة في أول ثلاث جولات عجلت برأس المدرب، والاستعانة بالإسباني مانويل خيمينيز للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

وعلى مدار الموسم الماضي 2021-2022 أطاحت الأندية برأس تسعة مدربين، بينما يستمر أربعة مدربين فقط مع فرقهم حتى الآن، يتقدمهم الأوكراني سيرجي ريبروف مع العين، والهولندي مارسيل كايزر مع الجزيرة، والروماني دانييل إيسايلا مع بني ياس، والصربي غوران توفيجدزيتش مع عجمان، وتعيش هذه الأندية الأربعة حالة من الاستقرار الفني ولكن بنسب متفاوتة.

وكان موسم 2019-2020 الذي جرى إلغاؤه لاحقاً بسبب تفشي فيروس كورونا هو الأكثر رعباً للمدربين، إذ شهد اقالة أربعة منهم بعد ثلاث جولات فقط كأعلى حصيلة في تاريخ عصر الاحتراف في الجولات الثلاث الأولى، وكان الإنهاء شمل مدرب الوحدة الهولندي موريس شتاين، ومدرب الجزيرة الهولندي يورغن ستريبل، ومدرب النصر البرازيلي كايو زاناردي، بالإضافة إلى مدرب اتحاد كلباء الإيطالي فيفياني، قبل أن ينقذ القدر البقية بعد إلغاء الموسم قبل نهايته.

ويتوقع أن تصبح الأندية التي دخلت «دوامة الشك» بسبب نتائجها، مطالبة بدراسة التغيير الفني في نادي الوحدة، لرصد ردة الفعل الإيجابية من التغيير الذي قد يدفعها بشكل آلي للاستغناء عن مدربيها، أملاً في تصحيح المسار سريعاً حتى لا تجد نفسها تؤدي الواجب بخوض ما تبقى من مباريات في الموسم كتحصيل حاصل فقط.

ويحوم شبح الإقالة حول أكثر من مدرب من بينهم الألماني ثورستن فينك الذي لا يقدم «العميد» تحت قيادته الأداء المنتظر منه، إذ جمع «الأزرق» خمس نقاط فقط من أصل 12 وخسر في الجولة الماضية ديربي «بر دبي» أمام جاره النصر، كما لا يقدم بني ياس هو الآخر الأداء المتوقع منه مع مدربه الروماني دانيال آيسايلا، ولا يعيش عبدالعزيز العنبري أفضل أيامه مع خورفكان، كما لا يمر دبا بقيادة مدربه الصربي زوران بوبوفيتش بأفضل حالاته.

وتنتظر مدرب «العنابي» الجديد خمس مواجهات صعبة من العيار الثقيل، خلال شهر أكتوبر بداية من لقاء النصر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة للدوري، ويحل بعدها ضيفاً على العين يوم 15 أكتوبر على أن يقابل الشارقة المدجج بالنجوم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين في نهائي كأس رئيس الدولة، المؤجل من الموسم الماضي والمقرر إقامته يوم 21 على استاد هزاع بن زايد، ويتوجه بعدها لمواجهة الظفرة يوم 25، على أن يختتم الشهر بلقاء متجدد مع الشارقة في «الإمارة الباسمة».

«موسم كورونا» شهد إقالة أربعة مدربين بعد ثلاث جولات فقط.