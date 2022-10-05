نادٍ يسجل لاعباً قبل ثانية واحدة من غلق باب الانتقالات الصيفية

أغلق أمس عند الساعة الخامسة مساء بمقر اتحاد الكرة في دبي باب الانتقالات الصيفية للاعبين، الذي استمر منذ 13 يوليو الماضي، إذ بلغ إجمالي المعاملات 2049 معاملة وحصدت خلالها أندية الدرجة الأولى نصيب الأسد بـ472 معاملة.

وكشف عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم المستشار يعقوب العلي، لـ«الإمارات اليوم» أن أول معاملة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية قام بها نادي الذيد بضم المحترف الأجنبي الطيب بن لطفي إلى صفوفه، مشيراً إلى أن آخر معاملة تمت عند الساعة الرابعة و59 ثانية، أي قبل غلق باب الانتقالات بثانية واحدة، وقام بها نادي أتليتكو آرابيا في الدرجة الثانية بضمه اللاعب ياسين المبروك.

وبلغ إجمالي المعاملات في الفريق الأول بدوري المحترفين 382 معاملة منها 265 لاعباً مواطناً و45 في فئة المقيمين و69 لاعباً أجنبياً وثلاثة لاعبين من مواليد الدولة، فيما شهدت الفترة إجراء 472 معاملة لأندية الدرجة الأولى، منها 286 لاعباً مواطناً، و30 من مواليد الدولة، و98 في فئة المقيمين، و58 لاعباً أجنبياً، فيما بلغ إجمالي المعاملات لأندية الدرجة الثانية 278 معاملة، منها 41 لاعباً مواطناً، و15 لاعباً من مواليد الدولة، و52 لاعباً في فئة المقيمين و170 لاعباً أجنبياً، في حين بلغ إجمالي المعاملات التي تمت في أندية الدرجة الثالثة 319 معاملة، منها ثمانية لاعبين مواطنين، وستة لاعبين من مواليد الدولة، و41 لاعباً في فئة المقيمين، و264 لاعباً أجنبياً، وبلغ إجمالي المعاملات تحت 21 سنة 395 معاملة، منها 334 معاملة للاعبين مواطنين، و17 لاعباً من مواليد الدولة، و44 لاعباً في فئة المقيمين، وبلغ إجمالي المعاملات في فئة الشباب تحت 21 سنة، 203 معاملات.

وأشار العلي إلى أن هناك 58 حالة إعارة للاعبين داخل الدولة، وتم تسجيل 1087 لاعباً، وأن إجمالي اللاعبين الذين تم تسجيلهم بلغ 2049، وإجمالي الطلبات بلغ 1274 طلباً.

وأضاف العلي «رغم غلق باب الانتقالات فإن هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين أجانب بعد مرور 21 يوماً على انتهاء فترة الانتقالات، بشرط أن يكون اللاعب حراً، وأن يكون عقده مع ناديه الأصلي قد انتهى قبل تاريخ 29 سبتمبر الماضي، وأن يكون هناك شاغر لدى النادي». يعقوب العلي: أول معاملة تمت لنادي الذيد بضم المحترف بن لطفي.