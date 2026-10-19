ثلث سكانها بعمر 60 عاماً فأكثر.. هل تصبح بكين مدينة «فائقة الشيخوخة» بحلول 2035؟

ذكرت صحيفة «بكين ديلي» الرسمية أن العاصمة الصينية بكين مرشحة لأن تصبح مدينة «فائقة الشيخوخة» بحلول 2035، إذ سيبلغ عمر واحد من كل ثلاثة من سكانها 60 عاماً فأكثر، أي نحو ثلث إجمالي سكان المدينة.

وأوضحت أن عدد المقيمين من هذه الفئة بلغ 5.29 ملايين شخص بنهاية العام الماضي، ما يعادل نحو ربع سكان بكين. وجعلت الصين التخطيط السكاني جزءاً رئيساً من الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، فيما أظهرت تقديرات لـ«رويترز» أن الحكومة تواجه هذا العام تكلفة محتملة إجمالية تبلغ نحو 180 مليار يوان (26.92 مليار دولار) لدعم المواليد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الصين انخفاضاً في عدد سكانها منذ عام 2022، بالتزامن مع تسارع شيخوخة المجتمع، ما يفرض تحديات كبيرة أمام جهود الحكومة لتعزيز الاستهلاك المحلي والحد من الديون، إذ من ​المقرر أن ⁠يغادر مئات الملايين سوق العمل في وقت تواجه فيه ميزانيات المعاشات التقاعدية ضغوطاً كبيرة.