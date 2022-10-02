العين يستعيد انتصاراته في الدوري على حساب اتحاد كلباء

عاد فريق العين حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لسكة الانتصارات بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد هزاع بن زايد، في لقاء وجد فيه «الزعيم» نفسه مطالباً بتحقيق الفوز عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام الجزيرة 1-2.

وقص الدولي المغربي سفيان رحيمي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 15 بعد متابعة تسديدة زميله الدولي الاوكراني اندريه يارمولنكو التي اصطدمت في القائم، وعاد اللاعب المغربي وصنع الهدف الثاني لفريقه الذي سجله زميله الدولي التوغولي لابا كودجو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52، قبل أن يختتم الدولي كايو كانيدو ثلاثية فريقه في الدقيقة 79.

ورفع رصيده إلى سبع نقاط متقدماً من المركز الثامن إلى الرابع في جدول الترتيب، في حين تراجع اتحاد كلباء للمركز الخامس بعد أن تجمدت نقاطه عند ست.