قوارب التجديف تنطلق في قناة دبي المائية اليوم

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى قناة دبي المائية في منطقة الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية، والتي تشهد انطلاقة منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2023.

وتجمع التظاهرة الرياضية البحرية التراثية اليوم ما يزيد على 400 بحار على متن 47 قارباً، مجسدين إحدى ملاحم ماضي الآباء والأجداد، حيث سيتنافسون على (ناموس) الشوطين: الأول المخصص لفئة القوارب المحلية، والثاني المخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والشركات.

ويشارك في حدث اليوم أهل البحر من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمثلون مملكة البحرين وسلطنة عمان عبر أربعة قوارب.

ويخطف شوط الفئة المحلية الأنظار من خلال المشاركة الكبيرة التي وصلت إلى 33 قارباً، أكدت مشاركتها قبل إغلاق باب التسجيل أول من أمس، حيث ستتصارع على المراكز الأولى، بينما يجمع شوط الفئة المفتوحة قوارب الخليج والمؤسسات 14 قارباً، ما يعكس الاهتمام والزيادة التي طرأت منذ إطلاق هذه الفئة في الموسم الماضي.

ويتقدم المشاركين في الشوط الأول قاربا الذهب 65 و66، وقاربا دبي 5 و51، وجلفار 55، وقوارب رأس الخيمة 27 و28 و45، والبرق 15، والوصل 61، والسميح 29، والظافر 49، ووادي السيجي 11، ومناور 12، وأبوظبي 13، والطرف 80، ومزاحم 70، والجير 69، وقاربا وادي حام 88 و99، ووادي سهم 2، وقاربا عناد 6 و14، والصاروخ 17، والزعابي 31، والفهيدي، وهينام 9، وثوبان 10، والشارقة 32، وفلاح 34، والعاصفة 36، والمطاف 38، وأطلس 39، والباز 43.

وتنافس قوارب المؤسسات والشركات في الإمارات، وفي مقدمتها القارب رقم 89 (أف 3)، وقاربا شرطة دبي 3 و33، وقاربا دلما مارين 7 و60، وقاربا جمعية المطاف للفنون البحرية 46 و62، والصخرة الفضية للسيراميك 19، وجميرا 4، وكلاسيك للعقارات 8، ومنافسوهم من قوارب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل البحرين القاربان كي أتش كي 54 وفيكتوريوس 53، فيما تنافس سلطنة عمان بالقاربين 44 و96.

التأهل إلى أغلى البطولات

تسعى جميع القوارب المشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، اليوم، إلى تحقيق نتائج طيبة ضمن الكبار حتى تضمن الحصول على النقاط التي تؤهلها للمشاركة في شوط كأس آل مكتوم، أغلى بطولات التجديف، والذي سيقام في نسخته الـ26 في 24 ديسمبر المقبل.