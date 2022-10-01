المركز 14 يضغط على الظفرة.. و«التاسعة» تغري شباب الأهلي

يخوض الظفرة مواجهة صعبة عندما يستضيف شباب الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 5:15 مساءً على استاد حمدان بن زايد في الظفرة، إذ يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة.

ويسعى صاحب الأرض إلى الابتعاد عن المركز الـ14 في لائحة ترتيب الدوري، بعدما حصل الفريق على نقطة واحدة في أول ثلاث جولات، بتعادله مع النصر، وخسارته أمام كل من العين واتحاد كلباء، بينما يأمل شباب الأهلي أن يقترب من الفرق التي تنافس على لقب الدوري، خصوصاً أن «فرسان دبي» في رصيده ست نقاط، بعدما بدأ الموسم بشكل سلبي بخسارته على ملعبه أمام الشارقة، قبل أن يحقق الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على كل من دبا الفجيرة والوحدة.

وسيفتقد الظفرة خدمات اللاعب راشد مهير، بعدما تجددت إصابته، والأمر نفسه بالنسبة إلى وليد عمبر للإصابة، كما يستمر غياب سلطان الغافري، بينما سيستعيد جهود مهاجم منتخب سورينام ميتشيل تي فريدي، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، إذ يأمل المدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش أن يحقق الظفرة التعادل على أقل تقدير حتى يحصل على نقطة تدعم حظوظ الفريق في الابتعاد مبكراً على صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، خصوصاً أن الفريق حقق الفوز في الجولة الماضية على الوحدة، وبرهن على جاهزية اللاعبين في المنافسة على لقب الدوري، بينما أبرم «فرسان دبي» صفقة من العيار الثقيل بضم المدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال حر قادماً من ليون الفرنسي، ليعوض غياب الصربي بوغدان، الذي تعرض لإصابة قوية قبل انطلاق الموسم.

ولن يشارك دينايير أمام الظفرة، بعدما أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم حاجة اللاعب البلجيكي لبعض الوقت حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات، إذ إنه سيتم إعداده للمشاركة مع «فرسان دبي» في الجولات المقبلة.