شاكيل أونيل: مباريات NBA بأبوظبي مصدر إلهام للجماهير

أكد أسطورة كرة السلة الأميركية شاكيل أونيل، الفائز بالدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة أربع مرات، أن إقامة «مباراتين تمهيديتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA، في أبوظبي ستكون مصدر إلهام للجماهير». ويقام الحدث بين السادس والثامن من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وتجمع بين فريقي أتلانتا هوكس وحامل لقب بطولة 2021 ميلووكي باكس.

وأعرب أونيل، السفير الرسمي للحدث، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات. وقال في تصريح صحافي:

«يشكل لقاء نجوم الفريقين ومتابعتهم مباشرة مصدراً لإلهام وحماس الجمهور في أبوظبي والمنطقة، وما لا شك فيه أن هذه المباريات ستدعم تطور رياضة كرة السلة في دولة الإمارات».