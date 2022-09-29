منتخب السلة يدشن تجمعه الداخلي استعداداً للتصفيات الآسيوية

يدشن المنتخب الأول لكرة السلة، اليوم، في دبي، تجمعه الداخلي استكمالاً لمراحل إعداده للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المقامة في قطر فبراير المقبل.

ويمتد التجمع الداخلي المقام في صالة صلاح الدين بدبي، حتى الثالث من أكتوبر المقبل، على أن يتبع بتوجه الأبيض إلى معسكره الخارجي في كل من صربيا وتركيا حتى 15 من الشهر ذاته، والمشاركة خلاله في بطولتين دوليتين بمشاركة أندية كلا البلدين.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية د. منير بن الحبيب، لـ«الإمارات اليوم»: «يمثل التجمع الحالي وبطولتا صربيا وتركيا، المحطة الأهم في إعداد المنتخب، لصعوبة التزام العناصر الدولية في تجمع شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، في ظل حرص اتحاد اللعبة على منح الأندية الممثلة للدولة في التصفيات الآسيوية عن المنطقة الخليجية الحصول على فرصة الإعداد المناسب لهذا الاستحقاق الذي يقام للمرة الأولى بنظام الدوري بمعدل مباراة كل أسبوع، وتمتد من 19 ديسمبر من هذا العام حتى ربيع العام المقبل».

واختتم: «تستكمل تجمعات المنتخب في يناير المقبل كمحطة إعداد لمشاركة الأبيض في بطولة دبي الدولية، قبل الدخول في تجمع شهر فبراير المحطة الختامية من مراحل الإعداد قبل التوجه إلى النافذة الثانية في قطر التي سنلتقي فيها منتخبات العراق، وفلسطين، والكويت، لمواصلة عودة السلة الإماراتية إلى البطولات الآسيوية».