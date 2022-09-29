3 قمم «دوري أولى» أبرزها العروبة مع الفجيرة

تنطلق عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مدار ثلاثة أيام، فيلتقي حتا مع «غلف إف سي»، و«سيتي» مع دبا الحصن، وتستكمل الجولة غداً بلقاء العروبة مع الفجيرة، و«فرسان هسبانيا» مع بينونة، والرمس مع الجزيرة الحمراء، بينما يلعب الأحد المقبل مصفوت مع مسافي، والذيد مع الحمرية، والعربي مع التعاون.

وتبرز مباراة العروبة والفجيرة بكونها الديربي التاريخي والأقدم لدوري الدرجة الأولى لأسباب عدة منها قرب المسافة بين الناديين وامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة، وطالما كانت نتائج الفريقين مؤثرة على منافسات البطولة.

وتُعد مواجهة «فرسان هسبانيا» مع بينونة مثيرة في الجولة لكون الفريقين صاعدين من الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، إضافة إلى حاجتهما للفوز خصوصاً بينونة الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية حتى الآن. وتصنف مواجهة الرمس مع الجزيرة الحمراء بكونها ديربي رأس الخيمة في الهواة، ومرشحة لأن تكون جماهيرية وذات مستوى فني عالٍ، خصوصاً أن الجزيرة الحمراء يتصدر ترتيب فرق البطولة، وطموح الرمس مواصلة تميزه في الموسم الجاري.