بلال يوسف: هناك تفاوت في القرارات التحكيمية.. ما يحتسب علينا لا يطبّق على غيرنا

وعد نجم خط وسط عجمان، بلال يوسف، بظهور قوي لـ«البرتقالي» في المباريات المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن فريقه قدم مستويات لافتة في المباريات الثلاث الأولى من المسابقة، لكن كرة القدم لم تكن منصفة، إذ لم يخرج بالنتائج التي تتناسب مع المردود القوي الذي قدمه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتائجنا في بداية الموسم لن تثني الفريق عن هدفه الأساسي بالوجود في أحد المراكز المتقدمة، فالمشوار مازال طويلاً».

وتعمق بلال يوسف خلال تصريحاته في الأسباب التي جعلت عجمان يكتفي بالخروج بنقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات في بطولة الدوري، وغيرها من الموضوعات التي دارت تفاصيلها في الحوار التالي:

■ هناك حالة قلق من جماهير عجمان بعد البداية الضعيفة في الدوري، ما تعليقكم؟

■■ نتفهم بالتأكيد أن جماهير عجمان كانت تنتظر منا بداية أفضل من حيث النتائج، ولكن أعتقد أن الجميع فخور بما قدمه الفريق في مبارياته الثلاث من حيث الأداء، وكنا قريبين من حصد أربع نقاط على أقل تقدير، لكن للأسف هناك بعض الأخطاء التي حدثت تسببت في حصد نقطة واحدة فقط، ولكن هذه الأخطاء والنتائج لن تثني الفريق عن هدفه الأساسي من الموسم الحالي بالوجود في أحد المراكز المتقدمة.

■ وما الأخطاء التي تقصدها تحديداً؟

■■ الأخطاء تتمثل في إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، واستقبال أهداف في توقيتات صعبة من المباراة، على الرغم من أننا واجهنا بطل الدوري في النسخة الماضية (العين)، والمرشح الأول للقب هذا الموسم (الشارقة)، وكنا نداً قوياً وأحرجناهما خلال تلك المقابلتين، وقد فرضنا على الجميع أن يحترمنا، وحتى في مباراة النصر التي خسرناها بهدفين لم تكن النتيجة تعكس تفاصيل المباراة، ولكننا رغم كل هذا نعد الجميع أن يشاهدوا فريقاً أقوى عما كان في الجولات الثلاث الماضية.

■ كان هناك اعتراض من إدارة النادي على التحكيم، فهل تشعرون كلاعبين بظلم وقع عليكم؟

■■ لا يُمكن أن نسميه ظُلماً بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن كان هناك تفاوت في تطبيق القرارات، فهناك أخطاء وعقوبات مؤثرة تُحتسب علينا، في المقابل نحصل على الأخطاء نفسها ولا تُطبق العقوبات نفسها على غيرنا، فمثلاً، كانت هناك حالة واضحة في مباراة الشارقة حينما انفرد وليد أزارو بالمرمى وتعرض للعرقلة والقانون يُلزم الحكم بطرد اللاعب الذي وقع في هذا الخطأ، وهذا لم يحدث، وكل ما نتمناه أن تتوحد القرارات على الجميع.

■ تحركات عجمان في الانتقالات الصيفية كانت قليلة، فهل تعتقد أن الفريق يحتاج الى لاعبين جدد؟

■■ لا يوجد فريق في العالم لا يحتاج لعناصر مميزة تدعمه، خصوصاً أن الارتباطات الرسمية لعجمان، سواء في بطولة الدوري، أو كأس المحترفين، وكأس رئيس الدولة، بحاجة لوفرة في عدد اللاعبين، فمن يملك مقاعد بدلاء قوية، يضمن بلاشك النجاح، وأنا أتصور أن الإدارة تبذل كل ما في وسعها لدعم الفريق بالعناصر المتاحة أمامه ووفقاً للميزانية المرصودة، وأنا على قناعة بأنه لا توجد أعذار في كرة القدم، والفريق الذي يبحث عن النجاح عليه أن يفوز فقط.

■ أخيراً أين بلال يوسف من المنتخب الوطني؟

■■ اختياري للمنتخب من عدمه هو قرار فني للمدرب الأرجنتيني أروابارينا، فأنا موجود، وأجتهد في مباريات عجمان لنيل هذا الشرف، فغاية كل لاعب في الأخير أن يُمثل منتخب بلاده في المباريات، فهذا هو الإرث الذي سيخرج به اللاعب من كرة القدم، بعدما ينتهي به المطاف إلى الاعتزال.

قدّمنا مستويات لافتة أمام الكبار.. والكرة لم تكن مُنصفة.