مبخوت يغيب عن منتخب الإمارات في "ودية فنزويلا"

غاب المهاجم الدولي علي مبخوت عن تشكيلة منتخب الإمارات لكرة القدم خلال مباراته الودية الدولية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في النمسا في ختام معسكره الاعدادي.

ويعد مبخوت الورقة الرابحة للمنتخب في كل المباريات في حين منح مدرب المنتخب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الفرصة لوجوه جديدة للمشاركة في هذه المباراة ضمن التشكيلة الأساسية من بينهم الحارس محمد الشامسي في مكان خالد عيسى الذي شارك في المباراة السابقة أمام باراغواي.

وخاض منتخب الامارات مباراة فنزويلا بتشكيلة مغايرة عن تلك التي خاض بها مباراة باراغواي الأخيرة.

وشارك مبخوت ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات خلال مباراته السابقة أمام منتخب باراغواي التي أقيمت الجمعة الماضية وانتهت بفوز باراغواي بهدف نظيف.