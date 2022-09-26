256 لاعباً في منافسات «الدراجات» المحلية

نظّم اتحاد الدراجات سباقي أم القيوين ونزوى للأندية (كبار وتحت 23 سنة وشابات وشباب وإناث هواة وناشئين وأشبال)، وشارك في المنافسات 256 لاعباً ولاعبة، وشهد سباق الكبار فوز فريق شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي أقيم لمسافة 86 كم في منطقة نزوى، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية.

وشهد سباق نزوى سيطرة فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز سيف الكعبي بالمركز الأول، وجاء خالد معيوف في المركز الثاني، وبول غريغا في المركز الثالث، كما فاز دراج نادي أبوظبي عبدالله الحمادي بالمركز الأول لفئة تحت 23 سنة، ثم عبدالله جاسم من فريق شباب الأهلي بالمركز الثاني، ونبيل فارسي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.

كما نظّم الاتحاد سباقين للناشئين والأشبال في أم القيوين، وشهد مشاركة 126 لاعباً من 17 نادياً، وشهد السباق ومراسم تكريم الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة.