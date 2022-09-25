هولندا تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية

يحتضن مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بهولندا، اليوم، المحطة الـ11 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في ختام الجولات الأوروبية، ضمن أجندة النسخة الـ29.

وتتنافس على اللقب مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول والمرابط والاسطبلات العربية في القارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة. ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة كل من: الجواد «ميسي» المملوك لكير سميكرز تيمو، وبإشراف فيدو كيرسما وتحت قيادة جي ماريان، والجواد «جارف» المملوك لهايف بن محمد القحطاني وقيادة المدربة برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس ويليام مونجل، و«آريون» للمالك القحطاني أيضاً، وإشراف المدربة برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس فريدريك سانشيز، و«أيمن» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وإشراف المدربة ماريا هاجمان إريكسون وقيادة الفارسة سارة فيرميرش، و«الزرقاء» للمالك والمدرب يوهان فيرستريين وقيادة الفارس كوين كليجمانز، و«فريدي باي» للمالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف وقيادة الفارس كوبي فاندربيكي، و«لايتننج سبيد» للمالك لاند جود ووتر لاند وإشراف المدربة فان دين بوس كارين، وقيادة الفارس لو ديترين.

من جهته قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس مطر سهيل الظاهري، إن «الدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية يعكس الدور الريادي للقيادة الرشيدة وحرصها الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي»، مشيداً في تصريحات صحافية بالأصداء المميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية وتمثل مكسباً مهماً لمسيرة الحدث.