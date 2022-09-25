نتائج متباينة في انطلاق الدوري العام للشطرنج

انطلقت مساء أول من أمس منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج لفئتي الرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وشهد افتتاح البطولة الدكتور سيف النعيمي نائب رئيس اتحاد الشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني، وعدد من المسؤولين. وشهدت الجولة الأولى نتائج متباينة، أسفرت عن فوز نادي الشارقة للشطرنج بنتيجة 4.5 نقاط مقابل 1.5 على نادي دبي للشطرنج، وتعادل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مع نادي الفجيرة للشطرنج 3 / 3.

وفي منافسات السيدات فاز نادي دبي للشطرنج على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 3.5 / 2.5، وفاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج بنتيجة 5 / 1. ويدير منافسات البطولة طاقم تحكيم دولي برئاسة الحكم الدولي عبدالله مراد المازمي، ويعاونه الحكم الدولي جمال قاسم والحكم سلمان الطاهر والحكمة أمنة محمد سالم.