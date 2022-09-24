"أبيض الناشئين" يتعادل ودياً مع قطر

تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 إيجابيًا مع منتخب قطر بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي بدبي، والذي يُعد محطة الإعداد الأخيرة المنتخب استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عامًا 2022 في إندونيسيا.

سجل هدف منتخبنا اللاعب منصور الغاوي في الدقيقة 35. وكان أبيض الناشئين قد خاض يوم الثلاثاء الماضي مباراة ودية أمام منتخب الأردن، انتهت لصالح المنتخب الضيف بهدف سُجل من ركلة جزاء. ويخوض منتخبنا الوطني التصفيات الآسيوية في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل، حيثُ يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين وغوام.