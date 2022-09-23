تأكيد أسماء اللاعبين النجوم في دوري أبوظبي للكريكيت T10

يزخر دوري أبوظبي للكريكيت T10 هذا العام بمشاركة نجوم بارزين. واحتفظ فريق دلهي بولز بدواين برافو، بينما جاء كريس لين في مقدمة صفوف فريق المدينة المضيفة في أبوظبي. واختار فريق نمور البنغال شكيب الحسن، واختار فريق تشيناي بريفز، داسون شاناكا، واحتفظ نورثرن ووريورز بوانيندو هسارانجا. وحافظ حامل اللقب جلادياترز، على النجم أندريه رسل.

وينطلق الموسم السابع في استاد زايد للكريكيت 23 نوفمبر المقبل. وانضم فريقان جديدان من الولايات المتحدة هما: نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي.