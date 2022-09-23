«أم الألعاب» تدشن الموسم في كلباء

يدشن اتحاد ألعاب القوى موسمه الجديد 2022-2023 ببطولة الإمارات الفرقية للجري في مدينة كلباء صباح الغد.

ويشارك فيها الرجال من مواليد 2003 فما فوق في السباق لمسافة ثمانية كيلومترات، والسيدات من مواليد 2003 فما فوق لمسافة ستة كيلومترات، والشباب من مواليد 2004-2005 للمسافة نفسها، والشابات من مواليد 2004-2005 لمسافة أربعة كيلومترات، والناشئين من مواليد 2006-2007، والناشئات من مواليد 2006-2007 للمسافة نفسها، والأشبال بنين وبنات من مواليد 2008-2009 لمسافة ثلاثة كيلومترات.

ووجّه رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، التهنئة إلى جميع الأندية بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وقال: «إن الاتحاد يقوم بجهود كبيرة لتطوير اللعبة واستدامة جودة المخرجات لتحقيق المنجزات الوطنية، والعمل على جميع المعطيات التي تعزز انطلاقتها القوية، والارتقاء بالنتائج إلى المستوى المشرف الذي يعبّر عن التطلعات الكبيرة في المواسم المقبلة».

وأضاف: «هدفنا من تطوير مسابقاتنا المحلية تحقيق التطلعات المرجوة، لرفع عَلَم الدولة في منصّات التتويج على جميع الصعد، وبالثقة الكبيرة بالمواهب والقدرات الموجودة، التي يعمل مجلس إدارة الاتحاد على تطويرها وتهيئة أفضل الظروف الخاصة بالتأهيل والإعداد، لتكون قادرة على إظهار ردة الفعل القوية في المنافسات الاقليمية والقارية والدولية».

وأشاد المر بالتعاون البنّاء والإيجابي من الأندية والأجهزة الفنية الذين يعتبرون شركاء النجاح في مسيرة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، انطلاقاً من الاستراتيجية، الرامية للتطوّر ومواكبة المستجدات العالمية في اللعبة بأفضل المؤشرات والممارسات التي تحقق التطلعات، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجميع الفئات العمرية، للوصول إلى الأهداف التي ينشدها مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق المصلحة العامة للرياضة الإماراتية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء، الدكتور خالد سيف الزعابي، بفكرة تنظيم بطولة الدولة الفرقية للجري على شاطئ كلباء، معرباً عن سعادته بمثل هذه الأفكار البنّاءة التي تعتبر نموذجاً رائعاً للسياحة الرياضية والتعريف بشواطئ الإمارات الجذابة.

وقال في تصريح صحافي: «ندعم كل هذه الأفكار البنّاءة لوجستياً وفنياً ومعنوياً، والتي تشجع على السياحة الرياضية، ومدينة كلباء جزء لا يتجزأ من إمارة الشارقة، وفرصة مثالية لنشر اللعبة على الساحل الشرقي، وتوسيع قاعدة رياضة الجري، وكذلك جلب السياحة الداخلية والخارجية، إذ يتمتع شاطئ كلباء بالإمكانات والخدمات الرائعة».

بطولة الإمارات الفرقية للجري

■ الرجال: من مواليد 2003 فما فوق لمسافة 8 كلم.

■ السيدات: من مواليد 2003 فما فوق لمسافة 6 كلم.

■ الشباب: من مواليد 2004-2005 لمسافة 6 كلم.

■ الشابات: من مواليد 2004-2005 لمسافة 4 كلم.

■ الناشئين: من مواليد 2006-2007 لمسافة 4 كلم.

■ الناشئات: من مواليد 2006-2007 لمسافة 4 كلم.

■ الأشبال بنين وبنات من مواليد 2008-2009 لمسافة 3 كلم.