اتحاد الكاراتيه يفعّل مشروع رعاية الموهوبين المواطنين

أقر اتحاد الكاراتيه تفعيل بنود اتفاقية مشروع رعاية اللاعبين المواطنين الموهوبين من مواليد 2006 وحتى 2012، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «منتور» الرياضية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، الذي عقد أول من أمس في دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وأعضاء مجلس الاتحاد، وتخلله الموافقة على بنود الاتفاقية المبرمة مع أكاديمية «منتور»، بعد أن قامت اللجنة الفنية بالاتحاد في وقت سابق بدراسة الاتفاقية وأهدافها، ووضعها قيد التنفيذ بهدف توسيع قاعدة اللاعبين الموهوبين في جميع أندية الدولة، في خطوة تسمح لاحقاً برفد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية بالزاد البشري المطلوب من حيث الكم والنوع.