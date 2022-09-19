«الذيب 40» يبحر بثقة في أولى جولات الشراعية 22 قدماً

سطع نجم القارب «الذيب 40» لمالكه زايد الحوسني وبقيادة النوخذة محمد الحوسني في الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما التي شهدها بحر جميرا لمسافة تزيد عن خمسة أميال بحرية من جزيرة داريا قبالة منتجع بولغاري وحتى نقطة النهاية «جميرا 4» بالقرب من جزر العالم وفندق برج العرب.

ونجح «الذيب 40» في الوصول أولا إلى خط النهاية متفوقا على جميع المشاركين ليظفر بصدارة الترتيب واعتلاء قمة فئة الناشئين تحت 16 عاماً، بينما نجح القارب «سلطان الخير 32» لمالكه ناصر المرزوقي وبقيادة النوخذة محمد صالح المرزوقي في التفوق على القوارب المشاركة في فئة الشباب تحت 21 عاماً.

وكان السباق قد مرّ بمحطات عدة كان من بينها قرار اللجنة المنظمة إرجاء إنطلاقته إلى ما بعد فترة الظهيرة بسبب حالة البحر ووفقت اللجنة في قرارها حيث انطلقت القوارب يعد رفع العلم الأخضر بأمان نحو خط النهاية وأبحرت نحو هدفها كلا في مساره وبسرعات مناسبة لتصل الى عوامات خط النهاية تباعا.

وشهدت منافسات فئة الناشئين تحت 16 عاما فوز طاقم القارب «الذيب 40» بالمركز الأول متقدما على القاربين «ذيبان 88» لمالكه سالم القبيسي وبقيادة النوخذة طارش القبيسي (الثاني) و«الريم 90» لمالكه عبد الله المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان المرزوقي.

أما منافسات فئة الشباب تحت 21 عاما فقد شهدت تفوق القارب «سلطان الخير 32» والذي تقدم على القاربين «تواق 13» التابع لمجموعة العديد وبقيادة النوخذة فهد جاسم معيوف (الثاني) و«إقلاع 118» لمالكه النوخذة أحمد يونس الحمادي (الثالث).

وتابع السباق عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جمال المهيري والمدير التنفيذي محمد عبدالله حارب ومدير إدارة الشئون الرياضية بالإنابة مشرف السباق محمد سيف المري.

• 43 قارباً على متنها أكثر من 200 فرد من بحارة المستقبل تنافسوا على ألقاب سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.



• القارب الذيب 40 أول الواصلين إلى خط النهاية.



• مشاركة كبيرة في أول سباقات موسم بحر دبي.

الحوسني: حسن اختيار المسار وراء الفوز

قال النوخذة الصاعد محمد طارق الحوسني الذي قاد طاقم القارب الذيب 40 إلى اعتلاء قمة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، في تصريحات صحافية: «إن سر التفوق في السباق وأمام أكثر من 40 قارباً من فئتي الناشئين والشباب يعود إلى حسن اختيار المسار ومكان الانطلاقة في خط البداية وقبل ذلك جهد الفريق والطاقم في التدريب والتحضير لمنافسات الموسم».