«أيمن» يحلّق بكأس زايد للخيول العربية في سردينيا

حلّق الجواد «أيمن» لماريا هاجمان إريكسون، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما حصد «ديليريو» لـ«الجوداني» كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن فعاليات النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد «أيمن» بقيادة أي فودا، نجوميته في كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغة جائزته 25300 يورو.

وتمكن «أيمن» المنحدر من نسل «جنرال»، والذي كان يمثل خيول السويد، من حرمان حامل اللقب في العام الماضي، ووصيفه «امور» بقيادة إم مونتريسو، بعد صراع مثير حتى المراحل النهائية، ليتفوق عليه بفارق نصف طول، فيما جاء في المركز الثالث «بلاجويا» بقيادة الفارس إم آراس.

وحصد «ديليريو»، بإشراف سيني كارلا، وقيادة جي ارينا، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 6600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، بمشاركة «17»، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط.

وأكد البطل المنحدر من نسل «ديفامر» حسن ترشيحه بعد أن قدّم عرضاً رائعاً، ليتفوق على وصيفه «ديفينو» بقيادة إم مونكا، فيما جاء في المركز الثالث «داني» بقيادة إن مورو.