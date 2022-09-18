خورفكان ينتقد التحكيم: «افتقد الدقة والتركيز»

انتقدت شركة خورفكان لكرة القدم قرارات التحكيم في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشيرة إلى أن الفريق تضرر من الصافرة أمام النصر في الجولة الثالثة من البطولة، وكذلك في المباراتين السابقتين أمام بني ياس والجزيرة.

وقالت الشركة في بيان، أول من أمس، إنه كان ينقص طاقم التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في تلك المباريات الدقة والتركيز اللازمان لإدارة المباراة، الأمر الذي أدى إلى عدم حصول خورفكان على الفوز، وانتهت مباراته مع النصر بالتعادل السلبي، لأسباب عدة، منها أن نادى خورفكان استحق ركلة جزاء في الدقيقة 71 من زمن المباراة، لم يتم احتسابها، والتي كان من شأنها تغيير نتيجة المباراة، مع تأكيد ذوي الاختصاص في القنوات الرياضية على صحة ركلة الجزاء.

وأهابت شركة خورفكان لكرة القدم بالقائمين على أمر لجان الحكام ومراقبة المباريات باتحاد الإمارات لكرة القدم، الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم بالقدر الذي يحفظ حقوق نادي خورفكان وكل المؤسسات الرياضية، وبما يسهم في الارتقاء باللعبة على مستوى الدولة.

خورفكان يتعاقد مع لوبيز مجدداً

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، عبر حسابها في «تويتر»، عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي رامون لوبيز، ليمثل «النسور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي الفيحاء السعودي.

حضر توقيع العقد عضو شركة كرة القدم ومشرف الفريق جمال بوهندي، وعدد من مسؤولي النادي.

وسبق للاعب رامون لوبيز تمثيل خورفكان في الموسم الرياضي 2020-2021، ونجح خلاله في تسجيل أهداف حاسمة، أسهمت في تحقيق البقاء والفوز في مباريات صعبة.