حسن سعيد: كلباء مقبل على موسم مميز في «المحترفين»

أكد لاعب المنتخب الوطني واتحاد كلباء في حقبة التسعينات، حسن سعيد، أن فوز اتحاد كلباء على الظفرة بهدفين نظيفين، ووصوله إلى النقطة السادسة، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، دليل على أن الفريق مقبل على موسم مميز من كل النواحي، ومرشح لتحقيق نتائج إيجابية، والحصول على مركز متقدم، مشيراً إلى أن الفوز على الظفرة امتداد للفوز الذي سبقه على الوحدة بهدف نظيف، وأن الفريق لم يستحق الخسارة أمام البطائح في الجولة الأولى.

وأوضح حسن سعيد أن أداء الفريق وانسجام لاعبيه في مباراة الظفرة يبشر بأداء متميز أفضل في مقبل المباريات، خصوصاً أن الظفرة لم يكن فريقاً ضعيفاً، بل ظهر قوياً في المباراة، لكن لاعبي «النمور» تمكنوا من حسم النتيجة لمصلحتهم.

وقال سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن حصر المكاسب المتحققة في أول ثلاث جولات بالنقاط الست التي كسبها الفريق، والتي تعد أفضل بداية في مشوار الفريق منذ المشاركة في دوري المحترفين، بل إن مكاسب أخرى مميزة تبرز إلى الواجهة، منها أن الفريق قدم مباريات قوية من الناحيتين الفنية والذهنية، وفي جميع المباريات الثلاث التي خاضها (النمور)، على الرغم من خسارته المباراة الافتتاحية، وتوجها بالأداء والنتيجة أمام الوحدة والظفرة، على الرغم من أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين الأساسيين، الذين تعرضوا للإصابة».

وتابع: «من أهم أسباب نجاح (النمور) في تحقيق هذه البداية المهمة والقوية هو التعاقدات المميزة التي قامت بها شركة اتحاد كلباء لكرة القدم من الأجانب والمواطنين، والتعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وقراءته للمباريات بشكل جيد، وإصرار اللاعبين وانسجامهم في ما بينهم لتقديم أفضل المستويات الفنية، وتحقيق النتائج المرجوة». وعبّر حسن سعيد عن سعادته بالمردود الفني المميز الذي قدمه جميع لاعبي النمور الموهوبين من دون استثناء، مشدداً على أن أداء ياسر حسن وأحمد عامر ووليد راشد يؤكد أن مستقبلاً باهراً في انتظارهم، مطالباً اللاعبين بمواصلة التدريب، والتركيز بشكل مميز للحفاظ على مستواهم وتطويره نحو الأفضل.