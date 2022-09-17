البطائح يعمّق جراح «السماوي»

قاد المهاجم البرازيلي لورنسي فريقه البطائح لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب مستضيفه بني ياس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع بذلك البطائح رصيده إلى ست نقاط، بينما تجمدت نقاط «السماوي» عند ثلاث فقط.

وسجل لورنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي كبير قبل أن يرسل كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت على يسار حارس «السماوي» فهد الظنحاني، مترجماً بذلك الفرص القليلة التي حصل عليها على مدار شوطي المباراة، فيما كافح أصحاب الأرض لمعادلة النتيجة لكن الفرص لم يستغلها الفريق، على الرغم من سيطرته على مجريات اللقاء.